Гоген Солнцев в конце октября сыграет свадьбу с новой избранницей

Гоген Солнцев намерен сыграть свадьбу с новой избранницей в конце октября. Чуть больше недели назад шоумен развелся с пожилой супругой Екатериной Терешкович. Однако он уже успел подать заявление в ЗАГС на регистрацию брака.

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович прожили вместе три года. Их семейная жизнь сопровождалась чередой скандалов. Развод не обошелся без взаимных обвинений, за которыми наблюдала общественность. Эпатажный артист не стал долго страдать, поэтому нашел новую избранницу.

Журналисты узнали, что влюбленные подали заявление в ЗАГС. Их свадьба состоится 29 октября. Гости отпразднуют торжественное событие в одном из столичных балов. Свадебный торт будет не классический, в его основе станет находиться рыба.

Гоген Солнцев и его возлюбленная уже приобрели свадебные наряды. Невеста отправится в ЗАГС в классическом белом платье, а шоумен предпочел элегантный фрак. Личность новой возлюбленной шоумена пока держится в секрете. Известно только то, что она моложе артиста.

Терешкович, в свою очередь, заявила, что Солнцев женился на ней исключительно ради наследства. Якобы шоумен хотел оформить опекунство над женой, а это позволило бы ему стать наследником первой очереди после ее смерти. Пенсионерка сейчас намерена засудить Солнцева. Сам же артист не оставляет нападки бывшей жены без внимания. Он сам написал множество заявлений в правоохранительные органы на экс-супругу, пишет портал «Политэксперт».