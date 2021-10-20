Рабочее совещание по проблемам отопительного сезона в Рыбинске

20.10.2021, 11:11, Новости

Теги: ЖКХ, Теплоэнерго

Глава города встретился с представителями «Рыбинской генерации», чтобы обсудить ситуацию с перебоями в отоплении в ряде многоквартирных домов в разных микрорайонах.

Несмотря на то, что 1 октября в городе закончились пусконаладочные работы, частичные отключения отопления происходят каждый день, и связаны они с авариями на теплосетях.

Рыбинск первым в регионе вошел в отопительный сезон, однако жители некоторых домов до сих пор жалуются на холодные батареи в квартирах. Глава города Денис Добряков и руководитель ОАО «Рыбинская генерация» Алексей Потехин разобрали главные проблемные адреса и выявили системные сбои, которые необходимо устранить в кратчайшие сроки. Так, глава отметил, что необходимо более эффективно организовывать работу по информированию граждан. Теплоснабжающая организация и УК часто не могут выстроить коммуникацию между собой, а заложниками ситуации остаются жители.

– Рыбинцы понимающие в большинстве своём люди, но и у них кончается терпение, когда им хамят по телефону или отфутболивают из одной организации в другую. Это недопустимо. Поэтому я прошу вас провести работу с диспетчерами, использовать возможности социальных сетей, оперативно информировать людей по отключениям, чтобы граждане могли понимать, на какой срок и почему у них нет отопления или горячей воды, — сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

По словам Алексея Потехина, аварийные ситуации случаются практически каждый день. Накануне сразу три утечки были устранены на улице Кораблестроителей. Сейчас там восстанавливают теплоснабжение домов. Продолжаются работы на Полиграфе. Председатель Муниципального Совета Константин Долгов обратил внимание, что много жалоб поступает от жителей дома № 1 на улице Максима Горького.

— Две утечки, которые есть по дому № 1 на улице Максима Горького, мы устраним сегодня. Но одновременно водоканал ведёт работы на котельной «Магма», поэтому отключено холодное водоснабжение. Когда режим будет полностью восстановлен, мы направим в дом специалистов и вместе с представителями УК обследуем. Проблемы с отоплением испытывают жители домов по улице Вихарева и Бори Новикова. Все адреса у нас на контроле, — прокомментировал генеральный директор «Рыбинской генерации» Алексей Потехин.

Ещё одна серьезная утечка находится на перекрестке проспекта Генерала Батова с улицей Гагарина. Для ее устранения потребуется перекрыть движение.

— Это очень напряженный перекрёсток, поэтому ремонтные работы необходимо сделать в кратчайший срок, не за двое суток, а за часы. Нужна помощь администрации, других служб, обращайтесь. Затягивать с ремонтом смысла не вижу, впереди зима. Давайте тщательно выстроим график отключения, уведомим людей и отработаем, — сказал Денис Добряков.

Есть вопросы по теплоснабжению микрорайона Переборы, там проведена промывка основных теплосетей, однако в «Рыбинской генерации» предупреждают, что необходимо пристальное внимание уделить внутридомовым коммуникациям, чтобы избежать проблем прошлой зимы, когда в квартиры поступала грязная вода.

Актуальна и проблема самовольных замен труб на полипропиленовые в микрорайоне Волжский. Во время холодов температура теплоносителя была повышена до нормативных показателей, однако коммуникации в квартирах не выдержали, что привело к прорывам и получению травм. Глава поручил провести работу с собственниками и управляющими компаниями, а температурный режим регулировать особенно внимательно.

Получить данные по отключениям и срокам ремонта жители могут в своих управляющих компаниях и в приложении «Мой дом». Сюда поступает информация об аварийных или плановых ремонтных работах на коммунальных сетях в многоквартирных домах. Здесь же жители могут направить свои обращения. Приложение доступно как через бесплатный сайт «Мой дом» https://moydom.ru/, так и в мобильной версии.

Пользователям социальных сетей доступна страница «Рыбинской генерации» «ВКонтакте» (https://vk.com/rybgenerate). Сообщить о факте отключения воды или тепла также можно по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 8(4855) 295-112

Пресс-служба администрации Рыбинска