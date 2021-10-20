Дед Мороз сделал прививку от коронавируса

Главный Дед Мороз принял участие в вакцинации на территории Вологодской области, сообщили в резиденции.

«Российский Дед Мороз из Великого Устюга одним из первых вакцинировался от коронавируса, регулярно сдает тесты и готовится к будущим встречам с детьми и взрослыми», – информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

Остальные сотрудники резиденции работают в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Коронавирусные ограничения в регионе введены с 6 октября.

Отмечается, что туристы продолжают посещать объекты Деда Мороза, находящиеся в Великом Устюге и на Вотчине Деда.

«В период с января по октябрь этого года в гостях у Деда Мороза уже побывали почти 67 тыс. экскурсантов», – говорится в сообщении.

На новогодние праздники к Деду Морозу приедут 25 тыс. человек. С 6 октября на территории региона введена обязательная вакцинация сотрудников ряда сфер, также действует система QR-кодов при посещении объектов культуры, зрелищных мероприятий, спортивных мероприятий.

Вотчина, основанная в 1999 году, находится в сосновом бору недалеко от Великого Устюга. В резиденции есть деревянный дом, тропа сказок, зимний сад, зоосад, пасека и аттракционы.