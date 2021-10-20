Россия продлила соглашения о размещении военных объектов в Белоруссии

Главы военных ведомств РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории республики двух военных объектов России.

«Сегодня с моим белорусским коллегой подписали протоколы о продлении сроков действия соглашений о размещении на территории Республики Беларусь российских военных объектов – узла системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-морского флота в городе Вилейка», – передает ТАСС слова Шойгу.

Документы подписаны на состоявшейся в Москве совместной коллегии министерств обороны РФ и Белоруссии.

По оценке Шойгу, «результаты сегодняшнего заседания в очередной раз подтвердили единство подходов военных ведомств РФ и Белоруссии к взаимодействию в оборонной сфере и нашу нацеленность на решение практических задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства».

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