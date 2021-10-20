Подозреваемого в убийстве девушки наркомана отдали под суд в Новосибирске

В Новосибирске местного жителя отправили под суд: по версии следствия, он под действием наркотиков жестоко убил 17-летнюю девушку, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя по обвинению в совершении преступлений… убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем, и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», – сообщается на сайте ведомства.

Следователи установили, что 6 марта подозреваемый, находясь под действием наркотиков в одном из домов города, и, зная, что у потерпевшей есть при себе дорогие телефон и ноутбук, взял нож и нанес ей не менее 48 ударов, а также «причинил ей множественные телесные повреждения тупым предметом».

Прокуратура региона уточняет, что подозреваемый употребил мефедрон, он намеревался получить деньги на наркотики, передает РИА «Новости».

СК пояснил, что после убийства подозреваемый украл из сумки у девушки 300 рублей и забрал телефон и ноутбук, которые сдал в ломбард. После этого он уехал в Кемерово, где его задержали.

«Вину в совершении преступлений он признал частично. Санкция наиболее тяжкого из инкриминированных преступлений… предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. Уголовное дело рассмотрит по существу Новосибирский областной суд», – заключили в прокуратуре.