 

Загульный образ жизни, венчание и уход в монастырь: как живет звезда сериала “Кадетство” Вадим Андреев

20.10.2021, 13:58, Разное
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63-летний актер Вадим Андреев полюбился россиянам благодаря ярким и многогранным ролям в популярных картинах, в том числе в сериале “Кадетство”. За свою карьеру артист снялся в огромном количестве фильмов, однако не все знают, как звезда живет на самом деле.

Вадим Андреев (настоящая фамилия – Фейгельман) с детства был очень скромным, но мечтал попасть на сцену и был одержим театром. Несмотря на все комплексы и трудности в раскрепощении, будущий актер поступил в театральную студию при Дворце пионеров, а после – во ВГИК. И уже во время учебы Андреев в первый раз попал на экраны, получив главную роль в фильме “Баламут”.

Свою любовь, как и первую роль, актер нашел еще в студенчестве. С будущей супругой Галиной артист познакомился на дне рождении общего знакомого – так закрутились их отношения. Весь гонорар со своей дебютной роли Андреев потратил на свадьбу, а его супруга так и не закончила учебное заведение, посвятив себя семье. Именно от Галины звезде досталось известное всей стране имя – после свадьбы актер взял фамилию жены.

Спустя 36 лет брака супруги обвенчались, а на сегодняшний день пара вместе уже более 40 лет. Сейчас пара живет в деревне Рудины в нескольких десятках километров от Москвы – супруги по-прежнему могут похвастаться теплыми отношениями. В свое время именно Галина вытащила артиста из загульного образа жизни: раньше актер часто выпивал.

Единственный сын Вадима Юрьевича Андрей родился спустя несколько месяцев после свадьбы. Отец стремился сделать из мальчика актера, однако его надежды не оправдались – Андрей Вадимович стал заниматься автобизнесом. Также у звезды есть любимая внучка, которая в прошлом году пошла в первый класс. Как рассказал Андреев “Экспресс газете”, маленькая Соня очень радуется, когда к известному дедушке подходят фотографироваться поклонники – девочка и сама любит покрасоваться в кадре.

Сейчас актер продолжает плотно заниматься карьерой, а еще совсем недавно он был алтарником в храме. За шесть лет служения вера Андреева сильно укрепилась – недавно актер заявил, что в будущем он может уйти в монастырь.



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