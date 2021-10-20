Скандалы: Депутаты, бизнесмены, топ-менеджеры

Кто из российской элиты успел получить гражданство Черногории

Программа «золотых паспортов» запущена в Черногории с 2019 года. Чтобы приобрести гражданство, заявителю нужно пожертвовать € 100 000 в правительственный фонд, приобрести недвижимость, а также инвестировать в курортные проекты — от € 250 000 на севере страны или от € 450 000 на юге. По паспорту Черногории можно без визы въехать в 125 стран мира.

В ближайшей перспективе страна может стать членом ЕС. Поэтому весной этого года власти Черногории заявили о том, что сворачивают программу из опасения, что это послужит препятствием для вступления в Евросоюз.

Восьмого октября черногорские власти обнародовали информацию, кто именно из иностранцев получил «золотые паспорта». Этому предшествовал громкий скандал, связанный с задержанием в Тивате бывшего главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна, который жил в стране по поддельному украинскому паспорту на имя Игоря Левина. В 2009-м Чуян возглавил новое ведомство по регулированию и надзору за алкогольным рынком. Через ряд юрлиц — ООО «Ладиус», ООО «Оксирия» и ООО «Экстех» — Чуян получил контроль над «ОФК-банком» и вывел миллиарды рублей. В 2018 году Чуяну удалось обхитрить следствие и скрыться за границей. Первого октября он был задержан, и в настоящее время решается вопрос о его экстрадиции.

Также в начале октября сообщалось о задержании в Подгорице экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, который находился в Черногории с просроченным российским загранпаспортом. Сейчас он в тюрьме, ожидает решения на свой запрос о получении политического убежища. Не исключено, что Исмаилов и Чуян тоже планировали приобрести «золотые паспорта».

Первый в программе

Согласно опубликованному документу, инвестиционное гражданство Черногории получило 166 человек, большинство из России. Первым в списке стал москвич Александр Николаев. Вместе с Николаевым гражданство получила его семья, в том числе и две его дочери.

Тёзка инвестора — Александр Борисович Николаев — является совладельцем крупнейшего в России производителя коньяка — калининградского ООО «Винно-коньячный завод «Альянс-1892». В его портфеле коньяки «Старый Кёнигсберг», «Трофейный» и «Век буржуазии». О коньячном короле известно крайне мало — он тоже родился в Москве, женат и имеет двух дочерей.

Пару лет назад вместе со своим партнёром Михаилом Мовшевичем предприниматель предстал перед судом — налоговая посчитала, что путём завышения стоимости импортируемого коньячного спирта с использованием подконтрольных офшорных компаний «Пуатье» (Кипр) и «Буассон» (Сейшельские острова) предприниматели получили необоснованную налоговую выгоду. Купить сырьё напрямую у производителя (французская фирма S.A. Tessendier & Fils) можно значительно дешевле.

В 2016 году «Альянс-1892» Николаева — Мовшевича совместно с крупнейшим российским производителем шампанского «Абрау Дюрсо», которым владеет лидер «Партии роста» Борис Титов, основал дистрибьюторскую компанию «Торговый дом «2А». В конце января 2018 года Николаев попал в список Минфина США российских чиновников и бизнесменов, против которых могут быть введены американские санкции.

Кто ещё есть в списке?

Точная идентификация владельцев «золотых паспортов» невозможна, поскольку черногорские власти публикуют только имя и место рождения и имена членов семьи, которые также получают гражданство. Но по косвенным признакам, самым верным из которых является наличие у соискателя полмиллиона евро или место его рождения, можно очертить круг владельцев. Например, местом рождения получившего 5 августа гражданство Черногории Владимира Правдивого является город с редким названием Арзгир, находящийся в Краснодарском крае. Там родился гендиректор сайта объявлений «Авито» Владимир Анатольевич Правдивый.

Или город Целиноград — бывшее название Нурсултана, указанное в заявлении на получение гражданства некоего Олега Сафонова, — позволяет увидеть в нём бывшего главу Ростуризма, который как раз там родился. Александр Рославцев из Москвы — это, скорее всего, Александр Николаевич Рославцев — финансовый директор ведущего оператора контейнерных терминалов на российском рынке Global Ports.

Максим Сковородник из Тюменской области — это, вероятно, совладелец и директор подрядчика «Роснефти» — ООО «МДС-Строй Плюс». В 2002 году Сковородника судили за разбой. Несмотря на погашенную судимость, в 2016 году его сняли с выборов в думу Нижневартовска, куда он шёл от компартии. Политические оппоненты Сковородника распространяли тогда сведения, что Сковородник якобы известен в криминальном мире под прозвищем Макс Сковорода.

Константином Аристарховым из Красноярска может быть член совета директоров банка «Тинькофф Кредитные Системы». Андрей Городилов из Сургута — это, вероятно, Андрей Викторович Городилов — сын основателя «Ноябрьскнефтегаза» и бывшего президента «Сибнефти» Виктора Городилова.

Александр Ширяев из Курганской области, скорее всего, является Александром Георгиевичем Ширяевым — членом совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). А Николай Мисюра из Ставропольского края, возможно, гендиректор одного из крупнейших производителей мяса бройлеров в России ГК «Белая птица», который, согласно открытым источникам, окончил Ставропольский государственный аграрный университет.

Также золотые паспорта получили некая Юлия Блоцкая с детьми — предположительно, это жена, сын и дочь депутата Госдумы от КПРФ Владимира Блоцкого. Ранее его имя светилось в утёкшем в Сеть архиве документов из компании Appleby. В счетах уругвайской компании Blackfil S.A. Блоцкий указан как директор этой фирмы, а его отец и супруга — в качестве связанных лиц.

Станислав Сенькин