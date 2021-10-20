Скандалы: Расписка не освобождает от ответственности

Как вещдоки на миллионы долларов, евро и рублей застряли в ЦБ

Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске, как стало известно “Ъ”, отказал в иске двум жителям Дагестана, потребовавшим от следствия вернуть принадлежащие им миллионные суммы в рублях и валюте. Они были изъяты в 2013 году как вещественные доказательства после задержания руководителей ЧОО «Карат-1». Братья Магомедрасул и Магомед Каратовы занимались перевозкой наличных средств из Махачкалы в Москву и были заподозрены в участии в организованном преступном сообществе.

Уже предварительное расследование показало, что часть денег, которая принадлежала Магомедрасулу Магомедову и Ибрагиму Магомедалиеву, не была предметом незаконных банковских операций. Однако следствие и Центробанк отказались возвращать миллионы, сославшись на утерю именной сохранной расписки. “Ъ” узнал подробности дела.

История с потерянными миллионами началась весной 2013 года. Уроженцы села Уллуая Левашинского района Дагестана, жители махачкалинского поселка Семендер Магомедрасул Магомедов и Ибрагим Магомедалиев заключили с ЧОО «Карат-1» договор на перевоз денежных средств в Москву. Охранники «Карата» обеспечили доставку ценного груза в российскую столицу, однако сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ изъяли его в грузовом терминале аэропорта Внуково, заподозрив его криминальное происхождение.

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, было возбуждено еще в мае 2012 года. Его фигурантами стали должностные лица филиала «Южный» московского Рекорбанка. Именно в ходе оперативно-разыскного сопровождения этого дела силовики и провели операцию в аэропорту.

В отношении Магомедрасула Каратова было возбуждено уголовное дело по той же ст. 172 УК РФ, а 17 апреля изъятые у сотрудников «Карата» суммы были признаны вещественными доказательствами по нескольким делам и переданы в головное хранилище Центрального хранилища Банка России.

После сдачи на хранение 14 упаковок, в которых было почти 247 млн руб., более $10,7 млн и около €1,5 млн, сотрудники ГУЭБиПК МВД России получили именную сохранную расписку.

Уже в 2016 году, в ходе предварительного расследования, следователи МВД установили, что принадлежащие двум бизнесменам деньги не являются предметом преступления — они были перевезены в Москву для передачи их близким родственникам владельцев и предназначались для совершения коммерческих сделок в столице России и Московской области.

Однако получить деньги обратно оказалось для махачкалинских бизнесменов невыполнимой задачей.

Сначала, в декабре 2016-го, вернуть их владельцам отказалось республиканское управление Следственного комитета России (СКР), в производстве которого находилось дело. Несмотря на решение Советского районного суда Махачкалы, принятое в пользу истцов, СКР долго не исполнял его.

Затем, в июне 2017 года, вернуть деньги отказался уже заместитель начальника следственной части следственного управления МВД РФ по Дагестану, куда было передано расследование.

Оба решения были признаны судами незаконными, однако полномочиями по возврату вещдоков, указали судьи, обладают не суды, а органы предварительного следствия.

В декабре 2018 года в МВД решили прекратить уголовное дело, в рамках которого решался вопрос о судьбе этой части денег, и вернуть их законным владельцам. И тогда выяснилось, что в МВД утеряли сохранную расписку, единую на всю партию из 14 упаковок, без которой выдача денег невозможна. Сотрудники ГУЭБиПК МВД России просто не передали ее следствию.

Директор департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Александр Лахтиков сообщил в феврале 2019-го заместителю начальника СУ МВД по Дагестану, что упаковки с деньгами были переданы в головное хранилище без вскрытия, пересчета и взвешивания, поэтому определить рублевую оценку сданных ценностей не представляется возможным, выдача упаковок по частям не допускается, а для выдачи ценностей в полном объеме нужна именная сохранная расписка.

Видя безрезультатность затянувшейся переписки между СКР, МВД и ЦБ, владельцы денег обратились напрямую к президенту России. Их обращение было перенаправлено в МВД, которое отреагировало молчанием.

Лишь в июле прошлого года оригинал расписки нашелся в материалах уголовного дела, о чем начальник следственного управления республиканского МВД известил первого зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову, попросив организовать выдачу вещдоков.

Госпожа Скоробогатова ответила, что банк решил прежде запросить мнение по этому вопросу МВД РФ и Генпрокуратуры России.

Этот факт выяснился уже на процессе в Кировском суде Махачкалы, который частично удовлетворил исковые требования господ Магомедова и Магомедалиева. Согласно решению суда, сотрудники Следственного управления МВД РФ по Дагестану должны были обратиться в ЦБ с ходатайством о выдаче двух упаковок вещдоков из 14, сданных на хранение.

Центробанк был обязан выдать их вне зависимости от предъявления сохранной расписки, а следствие — возвратить деньги истцам: Ибрагиму Магомедалиеву — $3,83 млн и 1,95 млн руб., а Магомедрасулу Магомедову — €1,5 млн.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда отменила решение Кировского суда и новым решением по делу в удовлетворении исковых требований господ Магомедова и Магомедалиева отказала.

А их кассационную жалобу отклонила судебная коллегия по гражданским делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции под председательством Заура Ошхунова.

Как сообщал “Ъ”, организаторы незаконных финансовых операций, уголовное дело которых было раскрыто после громкой операции в аэропорту, получили длительные сроки еще в июне 2018 года. Дело в отношении братьев Каратовых расследуется до сих пор.

В свою очередь, расследование в отношении должностных лиц Рекорбанка, по которому зависшие в банке суммы числились вещдоками, прекращалось несколько раз, постановления об этом отменялись по разным причинам, в последний раз оно было прекращено в ноябре 2019 года.

Юлия Рыбина