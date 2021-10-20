 

Мясников: Передозировка кальция в организме может вызвать судороги

20.10.2021, 13:30, Разное
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Популярный теледоктор Александр Мясников пояснил о негативных последствиях переизбытка кальция в организме. Такая ситуация чревата появлением судорог.
Эта тема была затронута в рамках программы «О самом главном», которая выходит в эфир канала «Россия-1». Врач Мясников предупредил зрителей о том, что чрезмерное содержание кальция в организме может быть опасным. Если наблюдается слишком много элемента, то появятся судороги и другие подобные эффекты.

Если человек страдает остеопорозом, когда наблюдается нехватка кальция в костной ткани, то ему показана специальная диета. Чтобы обеспечить профилактику болезни, врачи посоветовал изменить привычный рацион питания и следить за уровнем витамина D.

Мужчины и женщины должны каждый день принимать с пищей 1 грамм кальция и 600 мг витамина D. Если сложилась определенная ситуация со здоровьем, то доктор на основе анализов может увеличить или же уменьшить дозировку. В то же время, больше двух граммов кальция принимать не стоит.

Источник: lenta.ru



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