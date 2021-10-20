Эксперт Лашко рассказал, стоит ли брать кредит для улучшения кредитной истории

Эксперт Алексей Лашко пояснил о секретах работы кредиторов. Также он развенчал миф о том, что необходимо брать больше займов, чтобы улучшить кредитную историю.

У некоторых МФО одно время была очень популярна программа под названием «кредитный доктор». Например, клиент имеет ряд просрочек по платежам, но ему предлагают очередной кредит. Как правило, его сумма не превышает 10-15 тысяч рублей, а отдать ее необходимо за 3-4 месяца. Это позволить исправить кредитную историю.

Лашко призвал в данном случае рассуждать логично. Кредитор видит историю клиенту и его несколько просроченных займов общей суммой 150 тысяч рублей. Кроме того, есть один кредит, который в последнее время обслуживался аккуратно. На самом деле, не тяжело понять, что происходит. Соответственно кредитная история формируется у конкретного заемщика. В подобные авантюры верить не стоит, лучше сосредоточить свои силы на закрытии действующего просроченного платежа. Если информация уже переданы в коллекторские службы, то необходимо договариваться с ними.

Эксперт также заявил, что не нужно брать небольшой потребительский кредит, чтобы потом оформить ипотеку. Он на личном примере рассказал, что, когда покупал жилую недвижимость, отправил заявку в два государственных банках. За 8 часов обе организации одобрили запрос. В кредитной истории отражался один единственный кредит, который был взят на приобретении автомобиля десять лет назад. Клиент отправил в банк информацию только о заработной плате. Напротив, кредитор видит, что человек редко пользуется займами, поскольку рассчитывает на собственные средства.

Источник: kadara.ru