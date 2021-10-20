 

УН – на Украине уже третий год сокращается численность населения

20.10.2021, 13:28, Новости дня
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Согласно данным Государственной службы статистики Украины, численность населения страны в 2021 году сократилась на 245,9 тыс. человек и по состоянию на 1 сентября 2021 года составила 41 342,5 тыс. человек. Как пишут «Украинские новости», в ведомстве также отметили, что на 100 умерших приходится 41 рождённый. При этом отрицательная динамика наблюдалась и в 2020 году, и в 2019-м.


Reuters

В течение января-августа численность населения Украины снова сократилась на 245,9 тыс. человек и по состоянию на 1 сентября 2021 года составила 41 342,5 тыс. человек. Как пишут «Украинские новости», об этом сообщила Государственная служба статистики.

В ведомстве также отметили, что число умерших превышает число рождённых: на 100 умерших приходится 41 рождённый. При этом отрицательная динамика наблюдалась и в 2020 году, и в 2019-м. 

Как напоминает издание, по данным всеукраинской переписи населения, проведённой в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек. Следующая перепись запланирована на 2023 год и будет проводиться с идентификацией граждан по телефону, а также посредством интернет-технологий.



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