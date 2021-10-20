 

Несколько областей Украины могут попасть в “красную” зону в ближайшие дни – Шмыгаль

20.10.2021, 13:20, Новости дня
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Об этом сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”. 

“Вызовы, с которыми мы столкнулись сейчас, – самые большие за все время пандемии. к сожалению, мы имеем чрезвычайно высокое количество тяжелых случаев [заболевания COVID-19] и госпитализаций. Пять областей уже перешли в “красную” зону эпидемической опасности, еще несколько регионов могут попасть в эту “красную” зону в ближайшие дни”, – сказал глава правительства. 

Он не назвал регионы, которые могут попасть в “красную” зону, но рассказал, что в Украине постоянно увеличивают число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. 

“Но как бы мы не были готовы, сколько бы больниц и коек не подготовили, мы не остановим пандемию, если Украина не будет вакцинироваться. Это доказано наочными примерами в западных странах. Но у нас есть очень очень показательные цифры для Украины: 94,2% госпитализированных с COVID-19 за прошлую неделю – невакцинированные люди. Эти цифры говорят сами за себя, вакцинация спасает жизнь. […] Даже в красной зоне бизнес и общественные заведения могут работать, если все посетители и работники полностью вакцинированы. Мы не планируем вводить полный локдаун по всей стране и останавливать экономику. Но, как сказал президент: единственной альтернативой локдауну является массовая вакцинация”, – добавил премьер. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 60,8 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ограничения “красной” зоны не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь “зеленый” COVID-сертификат. 

Также с 21 октября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19. 

После попадания в “красную” карантинную зону в Одессе и Днепре выстроились длинные очереди в центрах вакцинации. 

Согласно индикаторным показателям Минздрава, в Украине только пять регионов соответствуют показателям “желтой” зоны, еще пять – “красной”, остальные – в “оранжевой”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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