Песков опроверг утверждения о сокращении расходов на медицину в новом бюджете

Совокупные расходы на медицину в проекте очередного трехлетнего бюджета увеличились, но есть изменения в методике распределения этих сумм между госпрограммами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать утверждения о якобы сокращении по сравнению с уровнем нынешнего года предстоящих трат на социальную сферу, в том числе на здравоохранение.

«Я посмотрел [документы]: де-факто там идет увеличение [расходов], но дело в том, что некоторые статьи в силу реформирования методики формирования госпрограмм переведены из здравоохранения в другие программы», – передает ТАСС слова Пескова. Он пояснил, например, что немалые суммы на научные исследования в этой сфере были переведены в госпрограмму научно-технологического развития России.

«И так далее. Там еще есть ряд новых методик, поэтому вы видите цифры, которые чисто в медицине, но в абсолютном выражении, совокупно, речь идет об увеличении. Рост составил порядка 5%», – заключил представитель Кремля.

По словам Пескова, в Кремле считают печальным и очень опасным, что в ряде регионов РФ из-за ситуации с коронавирусом не хватает мощностей для оказания плановой медицинской помощи.

«Да, действительно, в некоторых регионах ситуация такова или близится к таковой, это очень печально, это чрезвычайно опасно. Действительно, когда количество заболевших уже таково, что приходится задействовать абсолютно все медицинские мощности, лишая тем самым людей права получения плановой помощи, это, действительно, очень-очень плохо», – передает РИА Новости слова Пескова.

Он отметил, что это та реальность, которая в первую очередь вызвана тем, что в больницы попадают те, кто не прошел вакцинацию от коронавируса.