В РФ сочли «хорошими» переговоры с США по климату

Москва и Вашингтон ведут «хорошие рабочие» контакты по климатической повестке, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«Мы в хорошем рабочем состоянии находимся, есть выгодные точки для нашей страны, но есть и неудобные моменты», – цитирует РИА «Новости» Эдельгериева.

Ранее президент США Джо Байден созвал 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия во встрече.