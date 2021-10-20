 

В РФ сочли «хорошими» переговоры с США по климату

20.10.2021, 13:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМосква и Вашингтон ведут «хорошие рабочие» контакты по климатической повестке, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

«Мы в хорошем рабочем состоянии находимся, есть выгодные точки для нашей страны, но есть и неудобные моменты», – цитирует РИА «Новости» Эдельгериева. 

Ранее президент США Джо Байден созвал 17 сентября виртуальную встречу форума ведущих экономик по энергетике и климату, в котором исторически участвует Россия. Президент РФ Владимир Путин не принимал участия во встрече. 



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