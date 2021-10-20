 

Песков: Путин намерен принять решение о новых антиковидных мерах

20.10.2021, 13:04, Разное
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Президент России Владимир Путин планирует принять концептуальное решение о новых мерах по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин не будет давать конкретных методологических инструкций: реализацией антиковидных мер займутся правительство России и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Президент лишь обозначит основные цели, задачи и направления работы, сообщает РИА ФАН.



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