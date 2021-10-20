 

Новые меры против COVID-19 в Москве помогут защитить уязвимые категории жителей

20.10.2021, 13:04, Разное
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Она отметила, что впервые рост заболеваемости ковидом демонстрирует 30-процентный рост в течение пяти недель подряд. Медицинская система Москвы уже адаптировалась к таким условиям, создано более 11 тысяч резервных коек.

“Но надо понимать, что любой коечный фонд конечен. И если не остановить такой экспоненциальный рост заболеваемости, то через несколько недель и имеющихся в городе мощностей может не хватить”, – предупредила заммэра.

Тяжелее всех болезнь переносят люди старшего возраста. В стационарах они занимают наибольшее число коек, а процент пенсионеров среди умерших – 86%, сообщила Ракова.

Из всех пенсионеров Москвы вакцинированы только треть. “Именно поэтому решения, которые мы принимаем, направлены в первую очередь на то, чтобы защитить от заболевания эти две самые уязвимые категории горожан”, – отметила заммэра.

В связи с ростом заболеваемости градоначальник Сергей Собянин ввел новые санитарные меры: москвичи старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим с 25 октября по 25 февраля, работодателям необходимо перевести 30% сотрудников на удаленную работу.

Мера коснется 1,9 миллиона пожилых москвичей, уточнила Ракова. “Помимо этого, эти решения также коснутся около 600 тыс. людей с хроническими заболеваниями моложе 60 лет, за исключением переболевших и вакцинированных”, – сказала она в интервью ТАСС.

Соблюдающие самоизоляцию москвичи могут посещать ближайший магазин или аптеку. Если пенсионеру нужна помощь, ему поможет соцработник – для этого нужно оставить заявку оператору горячей линии, и им поможет соцработник.



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