 

Ученые оценили пользу рабочего экзоскелета

20.10.2021, 12:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Группа ученых из университета Евле решила оценить, насколько полезным может стать экзоскелет для людей, занятых тяжелым физическим трудом, например, для грузчиков.

Проведенное исследование показало, что в среднем нагрузка на мышцы снижается на 60%. Также уменьшается нагрузка и на опорно-двигательный аппарат в целом. В результате человек может на протяжении рабочей смены поднимать и переносить тяжести, не уставая и не рискуя получить профессиональные заболевания.

Речь идет, конечно же, о промышленных экзоскелетах, а не о медицинских. Они также полезны для тех, кому приходится стоять целый день у станка или на конвейере. В промышленности и сфере обслуживания еще используется немало физического труда, где такие приспособления могут помочь улучшить условия работы сотрудников.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / “Буксиры технически неспособны”. Одесская ОГА прокомментировала очередную неудачу при подъеме танкера Delfi

06.07 / Политолог: «Единой России» удалось привлечь в свой предвыборный список настоящих героев

28.06 / Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ипотечные ставки

24.06 / Данные миллионов пользователей Telegram утекли в Сеть

04.06 / Общество: Как Каданников спас АвтоВАЗ после развала СССР

07.04 / Казахстан пообещал летом компенсировать перепроизводство нефти

27.11 / Венгрия получила документацию по российской вакцине от коронавируса

04.08 / Природный пожар в Калифорнии: эвакуированы тысячи человек

26.09 / На территории автосервиса в Подмосковье произошел взрыв

21.03 / Toyota RAV4 стал самым продаваемым автомобилем марки в феврале

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика