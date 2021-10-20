Ученые оценили пользу рабочего экзоскелета

Группа ученых из университета Евле решила оценить, насколько полезным может стать экзоскелет для людей, занятых тяжелым физическим трудом, например, для грузчиков.

Проведенное исследование показало, что в среднем нагрузка на мышцы снижается на 60%. Также уменьшается нагрузка и на опорно-двигательный аппарат в целом. В результате человек может на протяжении рабочей смены поднимать и переносить тяжести, не уставая и не рискуя получить профессиональные заболевания.

Речь идет, конечно же, о промышленных экзоскелетах, а не о медицинских. Они также полезны для тех, кому приходится стоять целый день у станка или на конвейере. В промышленности и сфере обслуживания еще используется немало физического труда, где такие приспособления могут помочь улучшить условия работы сотрудников.