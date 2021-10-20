 

Стало известно, почему человек иррационально прокладывает маршрут движения

20.10.2021, 12:48, Новости дня
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Ученые провели ряд исследований, пытаясь понять как люди из разных стран, живя в больших городах, прокладывают свои маршруты без помощи современных навигаторов. Они просили добровольцев пройти от точки А до бочки Б. Затем сравнивали выбранный маршрут с тем, который указывали навигаторы как самые короткие.

Маршрут, выбранный людьми «на глаз» всегда был не самым оптимальным, из чего исследователи сделали вывод, что человеческий мозг просто не предназначен для определения кратчайшего пути между двумя точками, если перед глазами нет плана местности.

С другой стороны, мозг человека отлично справляется с иной задачей. Он всегда находит тот путь, который гарантированно приведет к цели. Оказывается, нам нужны варианты на случай, если улица будет перекрыта.



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