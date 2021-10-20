Скандалы: Посадки в космосе куются на земле

Замдиректора ЦЭНКИ Марата Арустамова заподозрили в откатах от «Респекта»

Следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении заместителя генерального директора АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова. Управленец, которого задержали в Москве, а затем самолетом отправили в Благовещенск, подозревается в получении откатов за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ».

Ее гендиректор Алик Алексанян, который дал показания на господина Арустамова, сам находится под стражей по обвинению в афере.

По данным “Ъ”, поводом для возбуждения уголовного дела СО УФСБ по Амурской области по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 14 октября этого года стали показания находящегося под следствием руководителя московской строительной фирмы «Респект-СМ» Алика Алексаняна. Господин Алексанян, признав свою вину, рассказал об эпизоде преступной деятельности, неизвестном следствию. По его словам, ЦЭНКИ оплачивал «Респект-СМ» работы на Восточном только за откаты в размере до 5% от сумм платежа. Деньги господин Алексанян передавал посреднику, бывшему работнику ЦЭНКИ, а тот отвозил их Марату Арустамову. Предприниматель был вынужден платить откаты, чтобы иметь деньги на оплату работ своих сотрудников. Пока в деле, находящемся в производстве УФСБ, речь идет об одном эпизоде.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, 22 июля 2020 года между «Респект-СМ» и АО «ЦЭНКИ» был заключен контракт на строительство жилищного комплекса на 2,1 тыс. человек в расположенном на территории космодрома Восточный ЗАТО Циолковский. Помимо жилья «Респект-СМ» Алика Алексаняна по контракту должен был создать в микрорайоне полную инженерную инфраструктуру, а также построить объекты социального и культурно-бытового обеспечения и благоустроить территорию. Все работы по договору подряда господин Алексанян должен был завершить к 31 мая 2021 года.

По данным следствия, в октябре 2020 года гендиректор «Респект-СМ» через своего знакомого обратился к господину Арустамову с просьбой организовать перечисление на расчетный счет его строительной компании авансового платежа в размере 200 млн руб.

Несмотря на то что замгендиректора ЦЭНКИ не имел права единолично принимать решение об авансировании подрядной организации, он тем не менее сообщил господину Алексаняну, что может это сделать, но за откат в 1,5 млн руб.

Как следует из показаний самого господина Алексаняна, 29 октября 2020 года он через своего знакомого передал требуемую сумму топ-менеджеру ЦЭНКИ. На основании рапорта преступление было зарегистрировано в книге регистрации преступлений №1 УФСБ по Амурской области, а вслед за этим появилось и уголовное дело.

Во вторник, по данным “Ъ”, чекисты провели обыски и выемки документации по месту работы господина Арустамова, после чего его самолетом отправили из Москвы в Благовещенск, где находится следственный отдел УФСБ. Пока неизвестно, признает ли господин Арустамов свою вину или нет, а также какой меры пресечения для него будет добиваться следствие.

По данным источников “Ъ”, он задержан на 48 часов в качестве подозреваемого.

Марат Арустамов родился 15 мая 1984 года в городе Мирный Архангельской области. В 2006 году закончил факультет международных экономических отношений МГИМО, а еще через год — аспирантуру при Университете Российской академии образования. С 2007 по 2013 год работал в финансовой сфере, занимал различные должности в банках, решая вопросы внутреннего контроля, аудита и управления рисками. С 2013 года занимал различные руководящие должности в ЦЭНКИ. Через два года был назначен заместителем гендиректора АО. Является кандидатом экономических наук и мастером спорта РФ по тхэквондо.

Как ранее сообщал “Ъ”, в конце июня этого года Благовещенский горсуд арестовал самого заявителя Алексаняна. По контрактам с АО «ЦЭНКИ» «Респект-СМ» он должен был достроить объекты космодрома, однако, получив аванс в 700 млн руб., выполнил работы только на 100 млн, а еще 60 млн, по версии следствия, было похищено. Кроме этого строитель должен был завершить строительно-монтажные работы на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка №3.2», который расположен в ЗАТО Циолковский. Затем руководство ЦЭНКИ заключило с компанией еще три контракта на общую сумму более 4 млрд руб. На данный момент господин Алексанян обвиняется СКР в мошенничестве, даче взятки и невыплате зарплаты работникам предприятия (ст. 159, 291 и 145.1 УК РФ). Дело по ст. 159 УК по его показаниям на Марата Арустамова чекисты, очевидно, возбудили, потому что в противном случае им пришлось бы передавать материалы в Следственный комитет или добиваться разрешения на расследования по статье, не относящейся к их подследственности, у прокуратуры.

В ЦЭНКИ новое расследование пока не комментируют.

При этом следует отметить, что предыдущее расследование махинаций при строительстве водозаборов и других объектов на Восточном, начатое ровно год назад СКР по материалам все того же УФСБ по Амурской области, стоило места главе ЦЭНКИ Андрею Охлопкову, который покинул свой пост без выплат и компенсаций за многочисленные нарушения. Фигурантами же дела стали тогдашний директор космического центра «Восточный» Роман Бобков и главный инженер ЦЭНКИ Владимир Жук. Расследование уже закончено, обвинение утверждено в прокуратуре, и уголовное дело вскоре поступит в суд.

Юрий Сюн, Николай Сергеев