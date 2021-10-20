 

Guardian – Британии предрекают «тяжёлую зиму» на фоне неуклонного роста заражений COVID-19

20.10.2021, 12:34, Новости дня
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Ежедневное число заражений коронавирусом в Соединённом Королевстве достигло почти 50 тыс. человек. Параллельно с этим в стране растёт количество госпитализаций и смертей, связанных с COVID-19. По прогнозам правительства Бориса Джонсона, эта тенденция может сохраниться в ближайшие месяцы, пишет The Guardian.


Reuters

Британское правительство предупредило сограждан о том, что впереди их ждут «трудные» месяцы. Столь неутешительные прогнозы прозвучали на фоне самого высокого уровня заражений коронавирусом в Соединённом Королевстве с середины лета, пишет The Guardian.

Регистрируемое количество заболеваний COVID-19 в Великобритании неуклонно росло в течение октября и в понедельник достигло 49 156. Этот показатель всего на 19 тыс. меньше пикового значения, которое было зафиксировано в стране 8 января 2021 года «в разгар самой разрушительной волны пандемии», отмечает издание.

Согласно последним данным, количество госпитализаций и смертей от коронавируса также увеличилось. На прошлой неделе в британские больницы поступило 5561 человек с COVID, что на 6,9% больше, чем неделей ранее, а число умерших за тот же период достигло 869 — на 11,4% выше предыдущего показателя, обращает внимание The Guardian.

Официальный представитель премьер-министра подтвердил изданию, что зимой ожидается рост числа заражений коронавирусом. Он добавил, что правительство Бориса Джонсона будет «пристально следить» за статистикой.

«Мы всегда знали, что ближайшие месяцы будут непростыми, — заявил чиновник. — Пока мы наблюдаем, что показатели заболеваемости, госпитализаций и смертей в целом по-прежнему соответствуют модели, составленной несколько месяцев назад. Программа вакцинации и впредь будет нашей первой линией обороны, наряду с новыми методами лечения, тестированием и советами в области общественного здравоохранения. Но мы, очевидно, будем внимательно следить за новыми случаями».

Новую вспышку COVID в Великобритании в значительной степени связывают с распространением инфекции среди учеников средней школы. Впрочем, рост заражений наблюдается и в некоторых старших возрастных категориях. Основная доля госпитализаций и смертей от коронавируса приходится на пожилых людей и другие уязвимые группы, включая тех, чей иммунитет начал ослабевать.

В недавнем интервью профессор Эндрю Хейворд, консультирующий правительство, подчеркнул, что Великобритания заметно обходит европейских соседей по количеству заражений, госпитализаций и летальных исходов, связанных с COVID-19. Он предположил, что продолжающийся рост инфекций объясняется ослаблением коллективного иммунитета.

«Мы не должны успокаиваться, ведь всё ещё существует огромная вероятность того, что сильное давление на Национальную систему здравоохранения приведёт к множеству смертей, которые можно было бы избежать, — сказал он. — Поэтому нам нужно повысить уровень вакцинации, и мы должны быть готовы задуматься о других мерах, если ситуация выйдет из-под контроля».



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