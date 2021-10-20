 

Яценюк: Оказывая давление на Общественное, нынешняя власть прибегает к печально известным методам Януковича

20.10.2021, 12:26, Новости дня
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Офис президента должен прекратить давление на “UA: Перший”, обнародовать информацию о лицах на Банковой, которые давали указания осуществлять такое давление, и немедленно уволить их с занимаемых должностей.

Хочу напомнить, что Общественный вещатель был создан в 2014 году – и это стало еще одной победой Революции достоинства.

Кабинет Министров, который я имел честь возглавлять, обеспечил процесс запуска Общественного. А сама идея такого телеканала соответствует мировой практике независимости от власти и ориентированности на объективное и беспристрастное информирование общества.

В то же время заявление, сделанное журналистами программы “Зворотний відлік” о давлении со стороны Офиса президента, свидетельствует, что нынешняя власть прибегает к печально известным методам российской марионетки Виктора Януковича.

Намерение, которое давно демонстрирует власть, по установлению контроля над независимыми телеканалами, стало очевидным и оно должно быть остановлено.

Выражаю слова поддержки журналистам “UA: Перший”.

Руки прочь от Общественного!

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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