 

Саакашвили заявил о готовности голодать до смерти

20.10.2021, 12:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАрестованный 1 октября в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили, голодающий с того дня, в среду пообещал продолжить голодовку и объявил о согласии на прием медикаментов, чтобы «здраво мыслить», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Об этом говорится в письменном комментарии Саакашвили по поводу итогов состоявшегося накануне врачебного консилиума. При этом бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ отметил, что не намерен прекращать голодовку, пока арестован, и «готов умереть».

Он считает, что «медикаментозное лечение позволит оставаться в здравом уме и принимать участие в текущих событиях, хотя бы минимально».

Саакашвили заявил, что все его действия направлены в «помощь народу Грузии по извлечению из болота».

Он отметил, что «настроен оптимистично» и «голодает против использования правосудия в политических целях».

Саакашвили осужден на три и шесть лет лишения свободы. Грузия не намерена выдавать его Украине. Власти страны утверждают, что бывший президент пробудет за решеткой все присужденные ему шесть лет.

Накануне адвокат Саакашвили заявил о необходимости госпитализации экс-президента. Врачи также рекомендовали перевести Михаила Саакашвили в госпиталь.



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