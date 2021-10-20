Россиянина осудили за создание канала миграции вьетнамцев через Белоруссию

Российского гражданина осудили за незаконную миграцию вьетнамцев в ЕС через Белоруссию, его уличили благодаря взаимодействию белорусской генпрокуратуры с российскими коллегами, сообщили в ведомстве.

«Конструктивное международное сотрудничество генеральных прокуратур Республики Белоруссия и Российской Федерации позволило привлечь к уголовной ответственности гражданина Российской Федерации, который организовал незаконную миграцию граждан Социалистической Республики Вьетнам в Европейский союз», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По версии следствия, в 2018 году мужчина за деньги организовал незаконное перемещение в Белоруссию обратившихся к нему пяти граждан Вьетнама, у них не было соответствующих виз. Также он проработал их переход вне установленных пунктах пропуска на территорию Литвы.

Отмечается, что мужчина в 2018 году за вознаграждение организовал незаконное перемещение в Белоруссию обратившихся к нему пяти граждан Вьетнама, не имевших соответствующих виз, а также их последующий переход вне установленных пунктов пропуска на территорию Литвы.

«Нарушители были задержаны правоохранительными органами при попытке незаконного пересечения границы. Расследование было начато в Белоруссии», – добавили в ведомстве.

Так как организатор находился в России, белорусский надзорный орган направил дело в отношении подозреваемого российским коллегам для организации его уголовного преследования.

«Как итог – приговором Наурского районного суда Чеченской Республики обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев. Учитывая смягчающие вину обстоятельства – чистосердечное раскаяние, наличие на иждивении троих малолетних детей, отсутствие судимости – суд решил наказание в виде лишения свободы считать условным, определив испытательный срок два года», – заключили в генпрокуратуре страны.