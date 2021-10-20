 

36 лет спустя: как живут и выглядят звезды фильма “Самая обаятельная и привлекательная”

20.10.2021, 12:10, Разное
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Ирина Муравьева

66-летняя актриса Лариса Удовиченко исполнила в фильме роль стильной коллеги Нади, Люси Виноградовой, которая всегда одевается по последнему писку моды.

За свою карьеру Удовиченко исполнила множество разноплановых ролей и снялась в десятках фильмов. Артистка выходила замуж три раза, однако каждый из них закончился разводом. Однако от последнего мужа, пианиста Геннадия Болгарина, звезда родила дочку Марию, которой уже больше 30 лет.

Александр Ширвиндт

73-летний Владимир Носик сыграл в фильме интеллигентного Гену Сысоева, по уши влюбленного в Надю. Сейчас количество картин и телепередач, в которых участвовал актер, перевалило за 170.

Владимир Бенедиктович женился только один раз – на искусствоведе Елене Зиничевой, которая родила артисту сына Тимофея и двух дочек-близняшек. Дарья и Екатерина пошли по стопам отца и обе стали актрисами.



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