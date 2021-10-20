Пышные локоны до следующего мытья головы: сохраняем укладку с помощью бублика

В отличие от коротких волос, длинные локоны подвергаются более длительному периоду вредных воздействий благодаря долгому времени роста. В связи с этим и уход за ними должен быть особым. Их необходимо мыть шампунем на мягкой моющей основе, для ополаскивания использовать специальные бальзамы и кондиционеры. Сушить локоны также требуется очень бережно. Главное, их нельзя отжимать и перекручивать.

Как создать волнистые локоны и сохранить их пышность и красоту

Для того чтобы существенно облегчить уход за длинными волосами, можно использовать бублик. При необходимости их может быть два. Эти приспособления для волос позволяют сохранить волны и не дают им запутываться. А каждая обладательница длинных волос знает, какие могут возникать проблемы из-за того, что локоны сбиваются.

Первый бублик используется для аккуратной укладки прядей, каждая из которых оборачивается вокруг кольца. Он обеспечивает основные функции: создает кудри и исключает спутывание.

Второй бублик закрепляет конструкцию и оформляет законченный образ, что позволяет даме выглядеть аккуратно в домашней обстановке. С бубликами можно также и отдыхать. Благодаря их мягкой структуре, они не предоставят проблем и во время сна.

Когда волосы необходимо распустить, действия выполняются в обратном порядке. Снимается наружный аксессуар, а затем внутренний.

Пряди получатся естественно волнистыми.

Волосы при этом легко расчесываются и укладываются.

Это может быть пышная прическа или аккуратные струящиеся локоны.

Итак, используя простое парикмахерское приспособление, можно легко справляться со своими шикарными длинными волосами.