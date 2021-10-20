 

Майонез для крепких и блестящих волос: рецепт маски

20.10.2021, 12:00, Разное
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Домашние маски для волос – быстрый и дешевый способ улучшить состояние прядей. Чтобы локоны были здоровыми и сияющими, достаточно правильно за ними ухаживать. На помощь приходят домашние средства.

Одна из них – это майонезная маска. Такие средства сделают волосы блестящими и гладкими, а также укрепят и увлажнят их. Особенно хорошо подходит для сухих и поврежденных волос.

Как приготовить майонезную маску? Рецепт

Для приготовления маски вам понадобится: один стакан майонеза и одно яйцо. Ингредиенты следует тщательно перемешать и распределить по волосам, а затем надеть шапочку для душа.

Через полчаса тщательно вымойте волосы шампунем и теплой водой.

Стоит учитывать, что майонезная маска принесет ожидаемый результат при регулярном использовании.



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