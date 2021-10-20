Центр сертификации и стандартизации

20.10.2021, 12:01, Детали

Теги: Бизнес, Промышленность

Потребители предпочитают покупать сертифицированную продукцию. Для предпринимателей сертификация означает не только подтверждение качества товаров, и укрепление доверия покупателей и заказчиков. Для некоторых видов продукции эта процедура является обязательной. Ее прохождение необходимо для оформления разрешительной документации. Она дает право законной реализации на потребительских рынках, и предотвращает возникновение негативных последствий для бизнеса в виде штрафов, а также других видов административной ответственности.

Чтобы ускорить процесс прохождения всех процедур, предусмотренных действующими законодательными актами, можно обратиться за помощью в сертификационный центр. Заявителям будет оказана юридическая поддержка и содействие на всех этапах оформления документов.

Узнать подробности прохождения сертификационных процедур можно на сайте https://spbcsm.ru/ .

В каких случаях товары подлежат обязательной оценке соответствия?

Сертификация может быть как обязательной, так и добровольной. Эксперты сертификационного центра помогут идентифицировать продукцию и определить, какой документ нужно на нее получить.

Кроме сертификации существуют и другие виды оценочных процедур – декларирование, государственная регистрация и т.д. Все они объединены общим требованием – прохождение исследований в специальных лабораториях, с использованием необходимого оборудования, а также измерительных средств. Отличаются только характеристики изделия, которое подлежит оценке соответствия. Они указаны в ГОСТах, ТУ, ТР ТС.

Перечни товаров, которые проходят сертификационные мероприятия, содержатся в следующих нормативных актах:

ПП РФ № 982 – в Постановление включены перечни продукции, которые подлежат сертификации или декларированию по ГОСТ. Это означает, что оценка качества и безопасности проводится в соответствии с нормативами и требованиями государственных стандартов. Техрегламенты ТС (ЕАЭС) – действуют в отношении многих видов продукции, выпускаемой на рынки РФ и стран Евразийского экономического союза. В них указаны требования к процессам производства, транспортировки, хранения, порядок обращения продукции, ее упаковки и маркировки. ТР ТС (ЕАЭС) предусматривают три формы подтверждения соответствия – декларирование, сертификация и госрегистрация. Решение КТС № 299 – предусматривает прохождение государственной регистрации для продукции, которая входит в раздел 2 Единого перечня. Проводятся лабораторные исследования на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам. По их результатам орган санитарного надзора выдает свидетельство (СГР). Такую процедуру можно пройти и добровольно – в этом случае вместо СГР выдается Экспертное заключение. ФЗ № 123, Распоряжение 3646-р, ТР ЕАЭС 043/2017 – эти документы регламентируют пожарную безопасность изделий, которая проверяется в форме обязательной и добровольной сертификации, а также декларирования.

Перечисленные нормативные акты являются самыми распространенными, однако, некоторые изделия регламентируют другие документы. Предпринимателям не потребуется изучать нюансы законодательства, чтобы определить, под какой из них попадает продукция. В этом помогут эксперты сертификационного центра.

Как подтвердить качество в добровольном порядке?

Процедуру сертификации товаров и услуг можно пройти на добровольной основе. Это возможно после получения обязательной документации или в случае, когда законодательство не требует оформления обязательных разрешительных документов.

Добровольное подтверждение качества предусматривает проверку характеристик изделия, выбранных заявителем, на предмет соответствия требованиям ГОСТов. Если же товар производится не по ГОСТу или на него нет профильного стандарта, испытания проводятся по требованиям ТУ, составленным изготовителем.

Еще один вид добровольной оценочной процедуры используется в том случае, если предприниматель решил сертифицировать производство. Она заключается во внедрении на предприятии одной или нескольких систем менеджмента ИСО (9001, 14001, 45001 и др.).

Добровольные сертификаты способствуют повышению конкурентоспособности компании, созданию положительного имиджа, и укреплению доверия потребителей товаров и услуг.

Как проходит процедура сертификации?

Порядок оформления обязательной и добровольной разрешительной документации одинаков почти для всех видов изделий. Для начала процедуры предпринимателю требуется:

Направить заявку с комплектом документов, который немного отличается для производителей и импортеров. Их список определяется в индивидуальном порядке. Передать образцы изделий в лабораторию. Дождаться результатов исследований, которые отражаются в протоколе испытаний. Получить необходимый документ (при успешном прохождении всех проверок).

Эксперты сертификационной организации подробно обозначат все этапы оценочных мероприятий, для каждого конкретного вида продукции.