Скандалы: Андрею Кулакову нашли соперника

Защита экс-главы Раменского района огласила данные, согласно которым Евгения Исаенкова могла иметь второго возлюбленного

Версия побега в Беларусь обвиняемого в убийстве любовницы — бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова — обсуждалась в понедельник, 18 октября, в Подольском городском суде. Кроме того, в суде прозвучала фамилия подчиненного убитой Евгении Исаенковой — с ним женщина подозрительно близко общалась в момент ссоры с Кулаковым.

Впрочем, серьезно к этой информации присяжных заседателей попросили не относиться — каким образом эти данные попали в руки следователей, неизвестно, а сам коллега даже не допрашивался.

Пролить свет на поездку в Беларусь, которая всерьез насторожила следователей, смогла знакомая семьи экс-главы Раменского района Марина Руденко. Свидетель рассказала, что сын Андрея Кулакова дружит с ее старшим сыном. В мае 2019 года женщина вместе с сыном собралась в Беларусь на экскурсию и предложила присоединиться своим друзьям и знакомым. Среди них оказались и Кулаковы.

По словам свидетельницы, к поездке она начала готовиться заранее — в феврале-марте. Однако билеты для большой компании покупались отдельно. При этом Марина не смогла точно ответить, успела ли Кулакова приобрести билеты для себя и сына:

— На свою семью я заказывала билеты через Интернет… Так как мы планировали встретиться на вокзале, то билеты Юля, наверное, купила. Мы планировали ехать в соседних купе.

В последний момент «из-за известных событий» Юлия и ее сын от поездки отказались.

— Наша же поездка состоялась, продолжалась около недели, — рассказала Руденко.

Напомним, что, по версии следствия, Кулаков собирался покинуть страну через Беларусь. Сообщалось, что, возможно, сбежать в соседнюю республику Кулаков намеревался на автомобиле, в то же время его семья должна была уехать отдельно, под предлогом детской экскурсии. Насторожило следователей и то, что экс-глава Раменского района уволился 29 мая. Не исключено, что после этого было принято решение задержать экс-главу Раменского района. Напомним, задержание произошло 1 июня.

На этот счет у адвокатов Кулакова свое мнение:

— Ситуация нагнеталась — Андрея Кулакова постоянно вызывали на допросы. Он не мог психологически справиться с таким грузом. Ситуация усугублялась с каждым днем, — объяснил причину увольнения адвокат подсудимого Артем Сарбашев.

Что же касается поездки в Беларусь, то версия о том, что Кулаков намеревался сбежать, у следствия, не исключено, возникла из-за невнимательности.

— Когда устанавливают круг подозреваемых лиц, то сразу начинают пробивать по всем базам. Увидели фамилию Кулаковы — на инициалы же никто не смотрит, тут же появляется версия, что хотели сбежать…А билеты действительно приобретались, но никто никуда не поехал, не до этого было, — пояснил адвокат.

Оглашая материалы дела, адвокат подсудимого неожиданно зачитал оперативные данные, которые собирались, чтобы установить ближний круг убитой.

— Также установлено, что ранее Исаенкова, занимая должность директора комитета по связям с общественностью, имела в своём подчинении заместителя Рябушкина Дениса Алексеевича 1988 года рождения, с которым в течение трех месяцев в 2016 году поддерживала близкие отношения, — зачитал защитник.

— Подобная информация является оперативной и не может быть доведена до присяжных — мы не знаем, откуда они взяли эту информацию, — возразил прокурор, и присяжных в срочном порядке пришлось выводить из зала.

Уже в отсутствие гражданских судей стороне защиты пояснили, что такие материалы не должны оглашаться в присутствии присяжных.

Напомним, что на прошлом заседании одна из коллег Исаенковой намекнула, что у убитой мог быть не один возлюбленный, по крайней мере, такое впечатление складывалось после бесед по душам с подругой.

Дарья Федотова