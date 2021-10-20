Daily Mail – британцы рискуют к Рождеству остаться без пирогов и подарков

Великобритания вскоре рискует столкнуться с дефицитом выпечки из-за роста мировых цен на алюминий и нарушения традиционных логистических цепочек, что приводит к ощутимой нехватке тары из фольги и консервных банок. Ситуацию усугубляет нехватка рабочей силы после брексита и растущая инфляция, что способствует кризисной ситуации в экономике на фоне очередной волны пандемии COVID-19, пишет Daily Mail.



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Великобритания уже в ближайшее время может столкнуться с кризисом дефицита пирогов и другой выпечки в условиях «идеального шторма» на рынке, когда из-за роста мировых цен на алюминий, продолжающейся нехватки рабочей силы после брексита и растущей инфляции британским производителям не хватает алюминиевых форм для выпечки и рабочих рук. Однако кондитеры надеются, что всё же смогут «накормить нацию» и в таких сложных условиях, пишет Daily Mail.

Представители независимой Британской ассоциации пирогов уже призвали кондитеров повторно использовать формы из фольги, а не выбрасывать их, чтобы хотя бы частично сократить дефицит. Это связано с резким ростом цен на алюминий, которые повысились уже на 50% и достигли 10-летнего максимума, а также сокращением поставок из Китая, который является крупнейшем в мире производителем металла, поясняется в статье. Кроме того, спрос на алюминий в мире вырос, но при этом возникли сбои в международных логистических цепочках из-за пандемии COVID-19 и растущей инфляции.

Формы из фольги являются неотъемлемой частью процесса изготовления пирогов и другой выпечки, поскольку они защищают её от пригорания в процессе готовки. Однако в этом году цены на алюминий, который используется в самых различных изделиях — от консервных банок до самолётов, выросли более чем в полтора раза из-за высокого спроса и сокращения объёмов производства. Кроме пандемии, это было связано также с нехваткой энергоресурсов и наводнениями в Китае, пишет Daily Mail.

Поэтому многие уже высказывают опасения, что перед Рождеством британцам угрожает дефицит традиционной праздничной выпечки, отмечается в статье. Тем не менее генеральный директор компании Pukka Pies Исаак Фишер пообещал, что его компания постарается «накормить нацию», несмотря на кризис. «Нет сомнений в том, что на рынке фольги есть большие проблемы. Спрос во время пандемии в сочетании с нехваткой рабочей силы и инфляцией создали «идеальный шторм». Но мы, как производители «народного пирога», считаем своей приоритетной задачей продолжать кормить нацию», — заявил Фишер.

Он также заверил, что компания Pukka Pies уже приняла ряд мер, чтобы обеспечить постоянный запас фольги в своих пекарнях. Предупреждение о приближающемся дефиците праздничных пирогов прозвучало после того, как многие британцы «остались в слезах» после сообщений торговых сетей, что подарки к Рождеству «уже закончились» из-за глобального кризиса и нарушения логистических цепочек, говорится в статье.

Ретейлеры предупреждают о растущем потребительском спросе, однако постоянные проблемы с поставками привели к тому, что некоторые традиционные для Великобритании рождественские подарки уже полностью отсутствуют на складах, хотя до Рождества осталось ещё больше двух месяцев, пишет Daily Mail. Исполнительный директор сети магазинов игрушек Entertainer Гэри Грант уже предупредил, что самые популярные товары, в том числе Барби и другие любимые игрушки, наверняка вскоре тоже исчезнут с полок ещё до наступления праздников.

Между тем британские профсоюзы угрожают устроить к зиме волну забастовок, поскольку недовольны существующей заработной платой и условиями труда. При этом до 50 тыс. водителей могут прекратить перевозки на фоне уже существующего кризиса в сфере доставки, подчёркивается в статье.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс на этой неделе также предупредил, что на фоне забитых брёвнами портов из-за кризиса с перевозками, а также опустевших полок магазинов и надвигающейся угрозы забастовок дальнобойщиков Рождество в этом году может оказаться вовсе не праздничным. Многие эксперты также прогнозируют, что расходы британцев в этой связи резко возрастут, заключает Daily Mail.