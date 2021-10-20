Послы G7 приветствовали принятие Радой закона о статусе НАБУ

“Послы G7 приветствуют принятие Верховной Радой закона о НАБУ и его межпартийную поддержку. Это шаг вперед в укреплении независимых антикоррупционных институтов. Прозрачность и конкурентоспособность при выборе нового директора будут иметь решающее значение”, – говорится в сообщении, опубликованном 20 октября.

Посли G7 вітають прийняття @verkhovna_rada закону про НАБУ та його міжпартійну підтримку. Це крок уперед у зміцненні незалежних антикорупційних інституцій. Прозорість та конкурентоспроможність при виборі нового директора матимуть вирішальне значення.

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 20, 2021

Контекст:

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано в 2015 году. С момента основания его возглавляет юрист Артем Сытник. Согласно законодательству, задача НАБУ – противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами.

Рада на заседании 19 октября приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками законопроект №5459-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса НАБУ в соответствие с требованиями Конституции Украины.

Законопроект предусматривает, что НАБУ после вступления в силу закона станет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, вмешательство Кабинета Министров в деятельность бюро будет невозможной, сообщали в Верховной Раде. Также проект закона определяет процедуру назначения и увольнения директора Нацбюро. Кабмин будет назначать (и в определенных законом случаях увольнять) директора НАБУ по результатам конкурса, который будет проводить специальная комиссия.

Принятие закона приветствовал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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