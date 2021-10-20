“Не считает, что соответствует критериям”. 95-летняя Елизавета II вежливо отказалась от премии “Старушка года”

Редакция обнародовала официальное письмо, которое получила в ответ на адресованное Елизавете II приглашение посетить церемонию награждения и получить присужденную. ей премию.

“Ее величество убеждена в том, что человек стар настолько, насколько себя чувствует, и поэтому королева не считает, что она соответствует необходимым критериям для получения премии, и надеется, что вы сможете найти более достойного получателя”, – говорится в письме.

Редакция назвала ответ королевы “самым вежливым отказом в истории” и выразила надежду, что в будущем смогут озвучить имя Елизаветы II в числе лауреатов премии.

Фото: theoldie.co.uk

Контекст:

Премия Oldie of the Year была основана 29 лет назад, чтобы отметить достижения людей в возрасте в общественную жизнь.

Елизавета II (полное имя – Елизавета Александра Мария) родилась в 1926 году в Лондоне в королевской семье.

20 ноября 1947 года 21-летняя принцесса вышла замуж за 26-летнего офицера британского флота Филиппа Маунтбеттена. Накануне свадьбы с принцессой Филипп получил титул герцога Эдинбургского. Бракосочетание состоялось в Вестминстерском аббатстве.

В браке у пары родилось четверо детей – принц Чарльз (1948), принцесса Анна (1950), принц Эндрю (1960) и принц Эдвард (1964).

6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI, принцесса Елизавета получила титул королевы Елизаветы II. Коронация состоялась 2 июня 1953 года.

9 апреля 2021 года Елизавета II овдовела. Принца Филиппа, скончавшегося в возрасте 99 лет, похоронили 17 апреля.

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