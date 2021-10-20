 

“Кому приятно рассматривать ротяку с брекетами?”, “Гадость”. Потап крупным планом показал открытый рот

20.10.2021, 11:32, Новости дня
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Mister Boombastik! – написал он.

Потап спел перед камерой в присутствии жены, украинской певицы NK (Насти Каменских). 

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Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

“Кому приятно рассматривать ротяку с брекетами? Ничего умного не могут снять. Всякую парашу снимают”, – заявила подписчица ditkovskaianatal.

“Гадость!” – заявила isachenko5174.

Контекст:

Алексей Потапенко родился в 1981 году в Киеве. Он окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, получив профессию учителя физкультуры и тренера по водному поло и плаванию. Позже Потапенко учился в Киевском национальном политехническом университете, став после окончания магистром экономических наук, предпринимательской деятельности и аудита.

Потап женился на Насте Каменских 23 мая 2019 года. Они выступали вместе в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го сообщили о прекращении деятельности группы.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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