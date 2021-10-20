 

СБУ разоблачила группировку, которая действовала под видом сотрудников Интерпола

20.10.2021, 11:32, Новости дня
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Организовал схему житель Одессы. Вместе с сообщниками он контактировал с участниками международных преступных группировок, которые поставляли им нелегальных мигрантов и значительные суммы поддельных долларов США. Злоумышленники использовали фальшивые удостоверения сотрудников Интерпола.  

“По предварительной информации, они могли организовать любые суммы фальшивой наличности. Злоумышленники продавали ее за 50% от стоимости номинала. Только за время наблюдения СБУ в рамках контроля за совершением преступления дельцы продали валюты на десятки тыс. долларов. Вся она изъята из обращения”, – уточнили в релизе.

Фото: ssu.gov.ua

В СБУ сообщили, что фигуранты наладили канал нелегальной миграции в основном из стран с повышенной террористической угрозой. Клиентам выдавали поддельные паспорта граждан стран ЕС и Украины.

“Услуги предоставлялись “под ключ”: включая зарубежный и внутренние паспорта стран-членов ЕС, водительские удостоверения, и тому подобное. Одного из фигурантов группировки задокументировали в участии восьми эпизодах в преступной деятельности по нелегалам”, – рассказали правоохранители. 

В ходе обысков по месту жительства злоумышенников  изъяли поддельные удостоверения сотрудников Интерпола, ноутбук, флэш-носители, мобильные телефоны, банковские карты,  валюту, документы по приглашению иностранцев, патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.

Фото: ssu.gov.ua

Злоумышленников задержали, им планируют сообщить о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов);
ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);
ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);
ч. 1 ст. 369-2 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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