 

В РФ выявили 34 тыс. случаев коронавируса за сутки

20.10.2021, 11:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗа минувшие сутки в РФ выявили 34073 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 34073 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5847, Санкт-Петербурге – 3274, Московской области – 2590.

Всего в стране выявили 8 094 825 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 065 712 человек, из них за сутки вылечились 25 231 человек.

Также за сутки зафиксировано 1028 летальных исходов. За весь период в РФ от коронавируса скончались 226 353 человека.

Накануне, 19 октября, в России выявили 33740 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 333.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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