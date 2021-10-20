 

ЕК оценила риски закрытия предприятий в ЕС из-за цен на энергию

20.10.2021, 11:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинВ связи с ростом цен на электроэнергию возникают риски закрытая предприятий в Евросоюзе, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, цены на газ устанавливаются глобальным рынком и являются цикличными. Также она отметила, одной из причин нынешнего скачка цен на энергию является восстановление мировой экономики, однако стоимость «голубого топлива» толкает вверх и цены на электричество в ЕС, передает РИА «Новости». 

«Мы видим, что из-за скачка цен многим семьям сложно сводить концы с концами, а также мы видим компании, которые рискуют закрыться», – сказала она.

Напомним, замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс заявил, что Газпром полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз (ЕС) и не занимается манипулированием цен на газовом рынке. Между тем в ЕК решили не рассматривать запуск «Северного потока – 2» для снижения цен на газ в Европе.

Ранее Кремль отверг обвинения в адрес РФ в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что РФ является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле подчеркнули, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией.

Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту РФ пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».



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