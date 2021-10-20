 

«Калашников» заявил о готовности к серийному производству новых пистолетов для МВД

20.10.2021, 11:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинГруппа компаний «Калашников» подготовила серийное производство новых пистолетов Лебедева компактных (ПЛК), которые МВД приняло на вооружения для замены пистолетов Макарова (ПМ), сообщили в ГК.

В «Калашникове» подтвердили, что «МВД приняло на вооружение разработанный группой компанией «Калашников» пистолет Лебедева компактный.

«На предприятии «Ижмех» завершена техническая подготовка к серийному производству изделия», – передает РИА Новости сообщение «Калашникова».

ПЛК разработан компанией «Калашников». От базовой версии пистолета Лебедева облегченный ПЛК отличается уменьшенными длиной, высотой и массой. Пистолет питается патронами 9 на 19 мм, емкость его магазина составляет 14 патронов. Оружие подходит для скрытого ношения.

Пистолет Макарова был разработан в 1948 году и уже не отвечает ряду современных требований, в том числе в отношении точности и мощности. Всего в силовых структурах РФ на сегодняшний день насчитывается до 100 тысяч «макаровых».

Ранее источник в силовых структурах сообщил, что МВД РФ приняло ПЛК на вооружение для постепенной замены морально устаревшего ПМ.



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