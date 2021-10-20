Россиян предупредили об опасности отправки скриншотов в интернете

Отправка скриншотов с данными и фотографий с документами по Сети повышает для пользователя риск стать жертвой мошенников. Таким мнением поделился эксперт в области информационной безопасности Андрей Масалович.

Масалович пояснил, что скриншоты и фотографии значительно облегчают жизнь киберпреступникам, которые с их помощью могут, к примеру, – оформить на имя отправителя сим-карту. Специалист посоветовал россиянам не сообщать свои данные подозрительным лицам и сайтам, а при необходимости оставлять их в виде печатных букв и цифр, сообщает телеканал “360”.