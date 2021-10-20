Многослойность, цветовая палитра и одна хорошая куртка: как составить стильный осенний гардероб ленивым девушкам

Многие девушки частично меняют к осени свой гардероб. Если вы пока еще не успели этого сделать, у вас есть такая возможность. Причем, для этого не понадобиться особых усилий и чрезмерных затрат. Достаточно подобрать несколько стильных вещей, и вы будете выглядеть модно и эффектно.

Цветовая палитра

Очень важно выбирать подходящий цвет для конкретного сезона. Обратите внимание на тон вашей кожи и остановитесь на том варианте, который вам больше всего подходит. Для теплого тона подойдут бордовый, оранжевый, желтый, коричневый, сливовый и пр. Холодный тон предполагает комбинирование изумрудного, зеленого, темно-синего, голубого и подобных оттенков. Будет замечательно, если весь наряд собран из одной цветовой гаммы с наличием, как светлых или нейтральных, так и темных глубоких тонов. Вы считаете, что осенью носить холодные цвета скучно? Есть отличное решение. Добавьте в качестве акцента подходящий для осени рисунок, например, кленовый лист или клетку.

Универсальные вещи

Теперь, когда вы определились с цветами, можно обратить внимание на вещи, которые вы можете носить в любое время года. Речь идет о куртке, жилетке, кардигане, свитере и прочих предметах одежды. Теперь можно взять легкую куртку и надеть под нее теплый свитер. Такой образ можно легко назвать осенним. В вашем гардеробе должно быть много вещей свободного кроя. Речь идет не только о предметах для верха, вам нужно иметь в запасе несколько джинсов, брюк с эластичным поясом и т.д.

Вы продолжаете комплектовать их по цветовой палитре, при этом учитываете гармоничные сочетания, когда наряд получается не монохромным, а с акцентами. Таким образом, даже если у вас есть несколько вещей, вы сможете составить достаточно много разнообразных нарядов, которые не будут похожи друг на друга. Одна и та же вещь в другой комплектации смотрится уникально.

Материалы

В первую очередь хочется напомнить о том, что материалы следует выбирать натуральные. Именно качественные ткани обеспечивают прохладу летом и тепло зимой (в отличие от синтетики, которая не очень приятна при прикосновении и не обладает вышеперечисленными положительными свойствами). Для верхней одежды используйте шерсть, полушерсть, кашемир, флис и пр. если речь идет о рубашках, рекомендуется отдавать предпочтение хлопку или льну. Кстати, лен и шел принято считать летними материалами, однако их легко можно использовать и в прохладное время года. Достаточно надеть такой предмет одежды в качестве первого слоя (который непосредственно соприкасается с кожей), а затем надеть еще несколько слоев (об этом мы поговорим чуть позже), и никакой холод вам не страшен. К тому же, вы будете выглядеть привлекательно и верхней одежде, и без нее.

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Многослойность

Сейчас многослойность в тренде. Причем в качестве слоев вы можете выбирать абсолютно разноплановую одежду. Это позволит вам создать множество разных оригинальных комплектов, которые будут выглядеть стильно и эффектно. Плюс еще и в том, что это значительно упрощает стилизацию одежды. То есть, вам можно не подчеркивать утонченность талии и красоту формы бедер. В холодное время хода лучше предпочесть свободный крой и многослойность, чтобы, во-первых, было удобнее перемещаться, а во-вторых, теплее. О том, что такой наряд выглядит стильно, говорить не приходится, поскольку это априори понятно. Вы можете добавить несколько аксессуаров в виде объемного шарфа-пледа, перчаток или муфты, что сделает ваш образ целостным и законченным.

Одна хорошая куртка

Вы не ошиблись и не ослышались, вам действительно понадобится всего лишь одна куртка для того, чтобы выглядеть максимально стильно. Если вы живете в регионе, где преобладает относительно теплый климат, это может быть куртка в виде пиджака (например, вельветового). В случае, если климат более суровый, вам больше подойдет пальто или плащ (то есть, предмет верхней одежды чуть подлиннее, чтобы не замерзнуть). Отдайте предпочтение качественной дорогой вещи, поскольку она имеет ряд преимуществ. Во-первых, долгосрочная носка, поскольку вещь долго сохраняет свой товарный вид. Во-вторых, вы будете обеспечены теплой одеждой. В которой никогда не замерзнете. В-третьих, если вы возьмете дорогую вещь в качестве основы, все остальные предметы могут быть менее дорогими. В любом случае наряд будет выглядеть стильным и эффектным. Если нет возможности заплатить много денег за качественную куртку, поищите подержанную вещь. Это – прекрасный способ обновить гардероб, не затрачивая при этом огромного количества средств.

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Обувь

Помните о том, что дешевую обувь рассматривать в качестве предмета для покупки не стоит. Это ваша инвестиция, как и верхняя качественная одежда (в данном случае – куртка или пальто). Причины покупки дорогих ботинок те же: долгосрочность в эксплуатации, привлекательный вид, удобство и практичность. Обратите внимание на модель и выберите ту, которая вам больше всего импонирует и гармонично сочетается с предметами одежды в вашем гардеробе. Это может быть высокая платформа, плоская подошва, объемная подошва, а также каблук. Даже если вы причисляете себя к ленивым девушкам, небольшой каблук станет деталью, которая сделает ваш образ более стильным и элегантным. Поиск хорошей обуви проводите по тому же принципу, что поиск для покупки хорошей куртки. Отталкивайтесь от своих возможностей, сегодня есть много вариантов для того, чтобы одеваться стильно и тратить при этом небольшую сумму.

Платья

Они являются очень женственными предметами одежды, которые так любят мужчины. Прохладное время года – это не повод, чтобы их не носить. Выберите вязаное платье или из другого теплого или легкого «летучего» материала. Наденьте его в качестве одного из слоев при многослойности, это будет смотреться очень элегантно.

Аксессуары

Они являются самыми недооцененными предметами гардероба. Вы можете потратить на свой наряд огромную сумму денег, но если не «отполируете» образ отличным качественным аксессуаром, комплект будет выглядеть очень скучно и даже «бедненько». Поэтому постарайтесь подобрать стильную сумку, шарф, перчатки, берет и пр. Будьте уверены в том, что в таком стильном образе вы однозначно сможете произвести впечатление представительницы прекрасного пола, обладающей отменным вкусом.