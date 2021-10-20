 

Подарок жениха оказался слишком тяжким грузом для невесты — девушка не могла двигаться, а все дело в золоте

20.10.2021, 11:04, Разное
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Невеста решила показать жениху, насколько ценит его подарок, и надела его на себя. Презент – 60 килограммов золота. Однако девушка не смогла вынести такой нагрузки. Гости, присутствовавшие на мероприятии, сочли такой поступок чем-то вроде хвастовства.

В Хуабэй, что находится в Китае, прошло бракосочетание, кадры которого оказались во многих социальные сетях. Однако имена пары остались неизвестными, как и сам сценарий торжества.

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Пользователи лишь обсуждали наряд невесты. Девушка была буквально увешана золотом – ожерелья, браслеты, цепочки и другие украшения, масса которых в совокупности составила шесть десятков килограммов.

Такой щедрый подарок девушке сделал ее муж, который таким образом решил показать всю гамму чувств. Жених был крайне внимательным, помогая невесте практически во всем. А как выяснилось позже, такая тяжелая ноша сделала девушку практически беспомощной – она не могла встать и выйти из автомобиля.

Конечно же подарок жениха щедрый – от такого презента не отказались бы многие дамы. Однако в день свадьбы невеста успела пожалеть о столь опрометчивом поступке не один раз.

Также запястья невесты были украшены двумя крупными браслетами – подарок от семьи мужчины. Согласно местным традициям и поверьям, благородный металл символизирует удачу, показывает статус, а также защищает обладателя от негативного влияния злых духов.



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