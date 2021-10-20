 

Ольга Бузова заявила о готовности стать матерью

20.10.2021, 10:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что готова стать матерью. Она мечтает о дочери, которую назовет Мария.
Бузова считает, что ее главная роль еще не сыграна. Таковой она считает материнство – главное предназначение женщины. Артистка пока не испытала это чудо. К материнству теледива готова давно. В 22 года она думала, что родит ребенка в 25 лет. Знаменитость всегда хотела детей, но ни разу в жизни не была беременна.

Сейчас Бузовой 35 лет, она спокойно относится к данному вопросу. Артистка убеждена, что у нее будут дети. Она уверена, что всему своё время.
В рамках интервью Бузова пояснила о фигуре мечты. Она призналась, что склонна к полноте. Если артистка где-то позволяет себе лишнего, то сразу же занимается спортом. Артистка очень похудела, когда участвовала в шоу «Ледниковый период».

К слову, экс-муж Дмитрий Тарасов обвинял Бузову в нежелании иметь ребенка. Футболист всегда мечтал о большой семье. Пара даже ходила к врачу проверять здоровье. Доктор говорил, что у ведущей есть незначительные проблемы. Пара рассталась, так и не обзаведясь наследниками. В тоже время уже в ближайшее время Дмитрий Тарасов станет отцом в четвертый раз. Его супруга Анастасия Костенко подарит ему сыну. Семья воспитывает двух дочерей – Милану и Еву. Также у футболиста есть дочь Ангелина от первого брака.

Источник: www.kp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.11 / Мнение: В Боливии начались аресты военных

14.09 / Юлия Меньшова призналась, что не видела отцовской любви

05.12 / В Таиланде выкопали труп с магическими татуировками янтра

24.09 / Может ли антисептик с йодом защитить от COVID-19?

13.01 / Center Auto предлагает самые дешевые автомобили в Москве

02.05 / Незаживающий штамм

01.05 / Мнение: Военные шутят

25.09 / Эксперты поделились хитростью, как сделать утренний чай максимально полезным для здоровья

27.10 / В Саратовской области в коммунальной квартире найден труп мужчины

24.12 / Эвелина Бледанс намекнула, что вышла замуж в четвертый раз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика