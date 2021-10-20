Ольга Бузова заявила о готовности стать матерью

Певица и ведущая Ольга Бузова призналась, что готова стать матерью. Она мечтает о дочери, которую назовет Мария.

Бузова считает, что ее главная роль еще не сыграна. Таковой она считает материнство – главное предназначение женщины. Артистка пока не испытала это чудо. К материнству теледива готова давно. В 22 года она думала, что родит ребенка в 25 лет. Знаменитость всегда хотела детей, но ни разу в жизни не была беременна.

Сейчас Бузовой 35 лет, она спокойно относится к данному вопросу. Артистка убеждена, что у нее будут дети. Она уверена, что всему своё время.

В рамках интервью Бузова пояснила о фигуре мечты. Она призналась, что склонна к полноте. Если артистка где-то позволяет себе лишнего, то сразу же занимается спортом. Артистка очень похудела, когда участвовала в шоу «Ледниковый период».

К слову, экс-муж Дмитрий Тарасов обвинял Бузову в нежелании иметь ребенка. Футболист всегда мечтал о большой семье. Пара даже ходила к врачу проверять здоровье. Доктор говорил, что у ведущей есть незначительные проблемы. Пара рассталась, так и не обзаведясь наследниками. В тоже время уже в ближайшее время Дмитрий Тарасов станет отцом в четвертый раз. Его супруга Анастасия Костенко подарит ему сыну. Семья воспитывает двух дочерей – Милану и Еву. Также у футболиста есть дочь Ангелина от первого брака.

Источник: www.kp.ru