 

В Польше оштрафовали украинцев за агрессивное поведение на борту самолёта

20.10.2021, 10:46, Новости дня
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Польским пограничникам пришлось разнимать авиадебоширов, устроивших ссору на борту рейса, следовавшего из Харькова в Краков. Как пишет «Украинская правда», виновниками оказались двое граждан Украины. Один из зачинщиков отказался добровольно выходить из самолёта, поэтому офицерам пришлось использовать наручники.


Reuters

В Польше пограничникам пришлось усмирять пассажиров самолёта, прилетевшего из Харькова в Краков. Как передаёт «Украинская правда», на борту авиалайнера двое граждан Украины начали ссору. Пограничникам сообщили о словесной перепалке и попытке физической агрессии.

Пассажиры не хотели выполнять приказы капитана или экипажа. Не захотела этого сделать и жительница Украины, которая снимала на видео всю ситуацию.

Представителям власти пришлось вмешаться. Пограничники с поста пограничной службы в Кракове-Балице усмирили пассажиров и приказали им покинуть самолёт. Один человек, однако, не захотел добровольно выходить из самолёта, поэтому офицерам пришлось использовать наручники.

Двоих граждан Украины оштрафовали. Третий отказался платить штраф, ходатайство о его наказании было передано в суд.



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