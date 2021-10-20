Кому в Ярославской области предлагают самые низкие зарплаты?

20.10.2021, 11:31, Детали

Теги: Безработица, Работа

Мы привыкли видеть топы высоких зарплат в регионе, но есть и другая сторона медали – люди, которые получают за свою работу небольшие деньги.

Аналитики hh.ru проанализировали вакансии с предложениями работы в Ярославской области за сентябрь-октябрь этого года, и выяснили, кому в регионе предлагают самые низкие зарплаты.

По данным службы исследований hh.ru, средняя заработная плата в регионе в сентябре составила 40 550 рублей, а вакансии с наиболее низкими зарплатами размещены в профсферах «Административный персонал», «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия», «Начало карьеры, студенты», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Маркетинг, реклама, PR», «Юристы», «Управление персоналом, тренинги». Также часть подобных предложений встречается в медицине, производстве и для рабочего персонала, обычно это работа для неквалифицированных сотрудников или младших специалистов.

Напомним, величина федерального МРОТ с 1 января 2021 года – 12 792 рублей.

Анализ вакансий в области показал, что на самую низкую зарплату – от 1 800 рублей – ищут «грузчика» в Ярославле, данная вакансия предполагает частичную занятость, гибкий график и почасовую оплату (150 рублей час) в конце смены. От 2 000 рублей предлагают зарабатывать грузчику-фасовщику. Зарплату до 3 500 рублей предлагают дворнику с частичной занятостью. На зарплату до 5 500 рублей приглашают мерчендайзера (молочная продукция) в Переславле-Залесском.

Наибольшее сокращение количества вакансий произошло в сфере «Государственная служба, некоммерческие организации» (-35% по сравнению с августом 2021 года), а также в сфере «Юристы» (-18%). И наоборот, больше всего вырос спрос на специалистов по консультированию, страхованию, спортклубах и салонах красоты.

При этом, самая высокая конкуренция за рабочие места наблюдается среди топ-менеджеров (8,8 резюме на вакансию), юристов (в среднем, 7,7 резюме на одну вакансию) и специалистов из сферы развлечений (4,7 резюме на вакансию). В целом по Ярославской области составляет 3,1 резюме на одну вакансию.