 

“Государством не финансируются”. Украинские пловцы отказались от участия в чемпионате Европы в России

20.10.2021, 10:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Мы планировали участвовать в этих соревнованиях, но ограниченной командой, то есть из тех, кто может бороться за медали. Планировалось, что на чемпионат Европы поедет призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Но несколько недель назад Романчук по личным причинам отказался он участия в чемпионате. Так же сделал и Бухов”, – сказал он.

По словам Власкова, “поскольку соревнования проводятся в России, государством они не финансируются”.

“Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины – это было бы очень хорошо”, – считает президент федерации.

Он отметил, что украинские пловцы будут принимать участие в чемпионате мира, который состоится в начале декабря в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

“Эти соревнования проходят почти одновременно и готовиться к ним – это непросто. Тем более после Олимпийских игр. Здесь уже накладывается проблема формирования календаря международных мероприятий. Поэтому из-за комплекса этих причин тренерский совет, личные тренеры и сами спортсмены решили сконцентрироваться на чем-то одном и не ехать в Россию именно на этот чемпионат”, – объяснил Власков.

Контекст:

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде (25 метров) запланирован на 2-7 ноября. Соревнования перенесли с 2020 года из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.04 / Тупицкого выписали из больницы, он продолжает лечиться дома – СМИ

06.10 / Разумков: Депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, вызывают на Банковую

30.06 / В Кремле заявили о контроле над ситуацией в Норильске

04.08 / Трамп хочет получить вакцину от коронавируса до выборов президента США

11.07 / Эрдоган о статусе Айя-Софии: Мнение других стран не повлияет на наше решение

03.07 / Финалист «Лидеров России» возглавил министерство в Нижегородской области

07.03 / Сотрудники МВД провели праздничный флешмоб в метро Москвы к 8 Марта

16.05 / Запуск нового телескопа НАСА задерживается из-за проблем с ракетой

02.06 / Пальмы, флагшток и футбольные ворота. Саакашвили показал, как выглядит его дом и виноградник в Грузии

18.02 / Стоимость биткоина превысила 52 тыс. долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика