Facebook оштрафовали на $14 млн из-за приема на работу иностранцев

Правительство обвинило социальную сеть в незаконном резервировании рабочих мест для иммигрантов. Facebook способствовал получению “зеленых карт” для иностранцев вместо того, чтобы предлагать вакансии специалистам из США.

Компания заплатит $4,75 млн штрафа и $9,5 млн компенсации жертвам нарушений.

Контекст:

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, в апреле 2020 года число ее активных пользователей превысило 3 млрд.

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