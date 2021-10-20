 

Facebook оштрафовали на $14 млн из-за приема на работу иностранцев

20.10.2021, 10:38, Новости дня
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Правительство обвинило социальную сеть в незаконном резервировании рабочих мест для  иммигрантов. Facebook способствовал получению “зеленых карт” для иностранцев вместо того, чтобы предлагать вакансии специалистам из США. 

Компания заплатит $4,75 млн штрафа и $9,5 млн компенсации жертвам нарушений.

Контекст:

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире. Согласно данным VentureBeat, в апреле 2020 года число ее активных пользователей превысило 3 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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