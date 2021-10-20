“Это негигиенично”, “Маме некогда – вся в политике, искусстве”. В сети обсудили нестриженые ногти сына Собчак

“– Мама, а почему так быстро опять холодно?

– Потому что это Родина, сынок!” – привела она диалог с сыном.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Многие подписчики обратили внимание на руки ребенка и призвали Собчак подстричь ему ногти.

“Блин, думала, что только я забываю стричь ногти детям, но нет”, – заявила markova_marina87.

“Подстригите ребенку ногти”, – призвала matsulko2.

“Няня заболела, чтобы подстричь?” – спросила evgeniiakhoros.

“Подстригите ребенку ногти”, – написала svetlanalogaceva186.

“Длинные ногти у ребенка – это негигиенично”, – заверила blondik_80.

“Маме некогда – она вся в политике, искусстве”, – подчеркнула

albinakhamedenova

Контекст:

Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го. Отец мальчика – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах.

Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

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