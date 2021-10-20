“Наговорила то, что не надо”. Dzidzio рассказал об отношениях с экс-женой после развода

По словам певца, они с бывшей супругой созваниваются, так как у них осталось “много дел, которые надо доработать”.

Артист подчеркнул, что никогда не ссорился с бывшей женой, но “некоторые люди пригласили Славу, чтобы она наговорила и прокомментировала, то что не надо”. Dzidzio не уточнил, кого имеет в виду, но заявил, что это “нечестные люди”.

Возможно, артист имел в виду комментарии бывшей жены о его вероятных изменах – сразу после этого заявления певицы он опубликовал на своей странице в Instagram стих, в котором была строчка “завыла на весь мир”.

Комментируя раздел имущества после развода, певец в интервью ТСН заявил, что отдал все бывшей жене. Он не уточнил, что именно стало собственностью артистки после развода. В сентябре Dzidzio говорил, что намерен отдать экс-супруге квартиру, которую купил в новострое два года назад, находясь в браке.

Контекст:

Dzidzio (Михаил Хома) и Slavia (Ярослава Хома) поженились 20 ноября 2013 года после продолжительных отношений. 24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал тогда артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.

Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались. Детей у пары нет.

14 июня Яворовский районный суд Львовской области расторг брак артистов. Известно, что Михаил Хома обратился в суд с иском еще 25 марта. В своем заявлении артист указал, что причиной развода являются в том числе “недоразумения по разным вопросам семейной жизни и из-за наличия взаимных претензий друг к другу”. Он отметил, что их брак носит формальный характер, так как они вместе не проживают, супружеских отношений не поддерживают, а примирение между ними невозможно.

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