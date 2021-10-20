 

Стали известны подробности дела Раковой

20.10.2021, 10:26, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУголовное дело было возбуждено в отношении бывшего вице-президента Сбербанка, экс-замминистра просвещения Марины Раковой в августе по заявлению и. о. главы ФНФРО.

«И. о. главы фонда (ФНФРО) Юлия Пономарева написала заявление в полицию 3 августа, дело возбуждено 7 августа», – информирует РИА «Новости» со ссылкой на знакомый с ходом следствия источник.

Уточняется, что фонд признан потерпевшим. Поводом для возбуждения дела стала справка об исследовании документов между фондом и Московской высшей школой социальных и экономических наук. Справка показала фальсификацию отчетов по проводимым исследованиям.

Бывшую чиновницу обвиняют в хищении более 50 млн рублей. Ей вменяют то, что на посту замминистра просвещения в 2019 году она пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, в котором являлась гендиректором.

Деньги должны были пойти на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего».

Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинение ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергею Зуеву, его подозревают в хищении 21 млн рублей. Деньги выделялись на реализацию нацпроектов. Сам руководитель вуза вину не признает.

В Кремле отреагировали на задержание Раковой. Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что о задержании бывшего вице-президента Сбербанка и экс-замминистра просвещения известно, но Кремль не имеет возможности вмешиваться в следственные действия.



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