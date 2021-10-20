МВД объяснило увольнения начальников отделов полиции Екатеринбурга

В Екатеринбурге четверо начальников отделов полиции выразили желание уйти в отставку по собственному желанию, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

«Действительно, вышеназванные руководители покидают ряды системы МВД. Люди это достойные, все они уходят на гражданку по собственному желанию, на заслуженный отдых, без какого-либо криминала. Конечно, это потеря, но жизнь так устроена, что рано или поздно на пенсию пойдет любой из нас, где бы он ни работал», – сказал РИА «Новости» Горелых.

По его словам, кадровое подразделение МВД ищет новых руководителей для отделов, рассматриваются различные кандидатуры из числа имеющегося резерва.

По данным E1.ru, один из начальников уже уволился, еще трое ждут окончания отпуска, но заявления уже написаны.

В свою очередь источники Ura.ru сообщили, что усилился отток из органов, в кадровую службу полиции поступают 20 рапортов в день. В частности, по словам источников, из 14-го отдела полиции недавно ушел на пенсию начальник Дмитрий Шишмаков, Аркадий Ситников уходит из 4 отдела. Кроме того, из 12-го отдела увольняется Алексей Мартыненко, а 10-й отдел покидает Андрей Казанцев.

Отмечается, что причинами массового увольнения стали большая нагрузка и низкая зарплата.

В августе президент РФ Владимир Путин выпустил указ, согласно которому от занимаемых должностей освобождаются сразу несколько высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел.