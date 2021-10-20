В США признали неготовность экипажа Bonhomme Richard к тушению пожара в 2020 году

Экипаж корабля ВМС США Bonhomme Richard, на котором в июле 2020 года начался пожар, был не готов к его тушению, отмечают СМИ.

«Хотя пожар начался в результате поджога, корабль был потерян из-за неспособности потушить огонь», – информирует РИА Новости со ссылкой на ведомственное издание USNI News.

Во время исследования были выявлены проблемы с подготовкой моряков ВМС США к борьбе с пожарами в судостроительных вервях. Провалы за 19 месяцев работы по техническому обслуживанию стали причиной накопления рисков. Экипаж был не готов, что не позволило эффективно реагировать на возгорание, говорится в исследовании.

Пожар на Bonhomme Richard начался 12 июля 2020 года. Экипаж корабля составлял около 1 тыс. человек, а на борту находились около 160 моряков. Из-за высокой температуры и дыма во время тушения пострадали 60 человек. Ликвидировать огонь удалось только спустя четыре дня.

Позже сообщалось, что, согласно одной из версий следователей, причиной мог стать поджог. В декабре 2020 года ВМС США приняли решение списать корабль Bonhomme Richard (LHD 6) из-за больших повреждений после пожара.

Ранее сообщалось, что назван мотив совершившего поджог моряка. Мужчина якобы «ненавидел» ВМС США. 20-летний моряк поступил на службу в 2019 году. В документах расследования указывалось, что парень «возненавидел» ВМС после непродолжительной стажировки на корабле.