 

Лепка из пластилина и рисование замедляют прогрессирование болезни Паркинсона

20.10.2021, 10:19, Разное
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Болезнь Паркинсона – вторая по распространенности после болезни Альцгеймера нейродегенеративная патология, которой страдают свыше 7 миллионов человек в мире. Характеризуется эмоциональными и когнитивными нарушениями, сильным тремором, изменением походки, повышенным мышечным тонусом. Чаще всего развивается в пожилом возрасте, но есть случаи и раннего Паркинсона. У мужчин заболевание диагностируется в 1,5 раза чаще, чем у женщин.

Результаты своей научной работы одесские врачи представили в ходе Конгресса Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP), передает Medscape. В исследовании участвовали 50 пациентов с подтвержденной болезнью Паркинсона, средний возраст составил 57,8 лет, около половины — женщины (47%).

В течение 12 месяцев 30 добровольцев получали только медикаментозную терапию, остальные 20 кроме стандартного лечения проходили курс арт-терапии. Под руководством профессиональных художников пациенты занимались рисованием и лепкой из пластилина.

Авторы исследование оценивали результаты дважды: спустя 6 и 12 месяцев. После первичной оценки врачи обнаружили, что у добровольцев значительно улучшились все показатели, что утверждает о замедлении прогрессирования заболевания. В частности, у них улучшились когнитивные способности, уменьшился тремор и дневная сонливость.

Кроме того, арт-терапия значительно улучшила настроение участников, у всех уменьшились симптомы депрессии и тревожности. Положительные эффекты комбинированного метода лечения сохранялись в течение всего периода наблюдений.

– Применение арт-терапии может уменьшить выраженность моторных и немоторных проявлений болезни Паркинсона. Кроме того, это доступный и абсолютно безопасный метод поддерживающей терапии, — считает ведущий автор исследования, заведующая отделением неврологии Одесской клинической больницы Ирина Хубетова.



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